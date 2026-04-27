РФ атакує Україну реактивними дронами: у чому найбільша їхня небезпека

Висота польоту реактивного дрону сягає до 9‑10 км / © tsn.ua

Росія продовжує модифікувати свої ударні дрони типу «Шахед». Вони вже літають на реактивних двигунах. Ці безпілотники складно розпізнати радіолокаційним засобам.

Про це повідомив «КИЇВ 24» засновник оборонної компанії «First Contact», учасник бойових дій Валерій Боровик.

На його думку, Україні потрібно терміново масштабувати засоби РЕБ та малу авіацію, щоб не витрачати дорогі ракети F-16 на ці відносно дешеві цілі.

«Проблема не в потужності бойової частини, а в обмежених можливостях знешкодити такий швидкісний літальний апарат наявними силами мобільних груп. Україна має випередити ворога в адаптації систем захисту до появи швидкісних безпілотників. Посилення радіоелектронної боротьби є пріоритетом у боротьбі з реактивними загрозами», — сказав він.

Нагадаємо, Росія продовжує використовувати ударний дрон-камікадзе «Шахед» як основний і масовий засіб для повітряних ударів вглиб української території. Водночас Кремль не лише активно розробляє нові модифікації цього БпЛА, але й експериментує з тактикою, наприклад, запускає сотні дронів протягом світлового дня.

Крім того, росіяни поступово збільшують частоту використання «Шахедів» з реактивним двигуном, який має швидкість вдвічі більшу ніж у звичайних поршневих моделей.

Залежно від модифікації його швидкість може складати від 300 до 600 км/год. Однак реактивні БпЛА мають меншу дальність, тож РФ зазвичай застосовує їх лише для ударів в прикордонних областях.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, від весни цього року РФ змінює тактику застосування «Шахедів». Протягом березня і початку квітня Росія здійснила декілька раніше нетипових для себе масованих денних атак далекобійними безпілотниками.