РФ атакує уже на 5 напрямках: головне зі зведення Генштабу

ЗСУ завдали11 ударів по районах зосередження ворога та уразили склад боєприпасів.

Російські окупанти продовжують перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 5 лютого.

Злочинні обстріли цивільної інфраструктури

Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок удару вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу. Є п’ятеро поранених серед мирного населення.

2 російських ракети прилетіли по Дружківці Донецької області. Там пошкоджено 4 багатоповерхівки і дитячий садочок, 4 мирних жителі отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Окрім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Генштаб нагадує, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Загроза з півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь росіян потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни – Луганської.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу окупантів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли РФ потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом – понад 15 населених пунктів.

Що на окупованих територіях?

Окупанти продовжують відправляти на окуповані території медичний персонал з Росії через масштабні втрати. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами.

В місті Токмак Запорізької області загарбники примусово виселяють цивільних із своїх помешкань, щоб заселеити місцевих колаборантів, які підтримують окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів". Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Окупанти провели обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області, щоб викрасти у цивільного населення човни, водні двигуни та іншого обладнання для переміщення водою.

Удари у відповідь

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Також у Генштабі повідомили, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Leopard.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що повномасштабної війни можна було б уникнути і назвав умови.

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