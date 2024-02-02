РФ авіабомбами обстріляла пам’ятку національного значення Кам’янська Січ

За словами в. о. голови Мінкульту, це черговий доказ того, що Росія воює проти української ідентичності.

Російські окупанти скинули три авіабомби на пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині.

Про це повідомили у Мінкульті.

"Доступу до території Національного заповідника "Хортиця" немає з початку повномасштабного вторгнення. Тут знаходиться могила кошового отамана Костя Гордієнко та кладовище запорозьких козаків першої половини 18 ст. Черговий доказ того, що Росія воює проти української ідентичності", – зазначив в. о. голови Мінкульту Ростислав Карандєєв.

Відео обстрілу Кам’янської Січі з’явилося в російських телеграм-каналах. На кадрах видно, що під час обстрілу культурний об’єкт зазнав трьох потужних вибухів.

РФ обстріляла пам’ятку національного значення Кам’янська Січ на Херсонщині

Судячи з відео, перший з трьох вибухів стався на території господарчого передмістя Січі, де знаходяться досі недосліджені об'єкти І половини 18 ст.

Фото: Міністерство культури України

Територія, де була розташована Кам'янська Січ / Фото: Міністерство культури України

Другий приліт – на територію сучасного туристичного об’єкта, в безпосередній близькості від хреста та могили кошового отамана Костя Гордієнко.

Кам'янська Січ / Фото: Міністерство культури України

Співробітники Національного заповідника "Хортиця" розпочали документування наслідків атаки на унікальну пам’ятку козацької доби.

Кам’янська Січ — один з останніх адміністративних і військових центрів Війська Запорозького Низового за часів його перебування під протекцією Кримського ханства у першій третині 18 ст.

Нагадаємо, що 31 січня РФ скинула авіабомби на цивільну лікарню на Харківщині.

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