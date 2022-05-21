РФ безжально б’є по святинях: окупанти завдали авіаудару по храму у Донецькій області, де переховувалися монахи

Російська Федерація завдала удару з неба по храму у с.Богородичне Донецької області, у підвалі якого укривалися монахи. Серед них - і діти служителів храму.
Людей вдалося евакуювати з місця авіаудару. На щастя, вони не постраждали.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
"Окупанти нанесли авіаудар по храму у с.Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти. Скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано, Люди, на щастя, не постраждали", - розповіли у відомстві.
Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце. Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у більш безпечне місце. Також врятували п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.
Нагадаємо, армія РФ вдарила ракетами по підприємству з добривами в Одеській області. Унаслідок влучення ворожої ракети на території підприємства утворилася вирва діаметром 12 м і завглибшки 3 м. Зруйновані промислові об'єкти.
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