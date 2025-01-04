РФ буде тиснути по всіх напрямках: аналітики розповіли про очікуваний розвиток подій на фронті

У перспективі можливий початок бойових дій на території Дніпропетровщині та збільшення контрольованих ворогом територій на Донеччині.

Російські окупаційні війська продовжать спроби повного захоплення міст Курахове, Торецьк та Часів Яр, а також наступатимуть в напрямку Дніпропетровської області. У перспективі можливий початок бойових дій на Дніпропетровщині та збільшення контрольованих ворогом територій на Донеччині на всіх напрямках.

Про це пишуть аналітики порталу "Мілітарний".

"Окремо варто очікувати збільшення зусиль [росіян – ред.] над ліквідацією плацдармів Сил оборони України на лівому березі річки Оскіл та розширенням своїх на її правому березі. Також існує велика ймовірність подальших спроб здійснити висадку на правому березі Дніпра на Херсонщині чи в інших областях для відтягування й без того обмежених резервів СОУ", – йдеться у матеріалі.

Автори статті також припускають, що ворог продовжуватиме витіснення українського угруповання з території Курської області, а також посилить вогневий вплив на прикордонні райони України.

Нагадаємо, на думку військового експерта Івана Ступака, російська окупаційна армія планує здійснити велике оточення наших військових підрозділів на території від Покровська до Часового Яру. Напрямок руху російських військ під Покровськом свідчить, що ворог намагається обійти місто з заходу та перерізати дорогу, яка сполучає його з Дніпропетровською областю.

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