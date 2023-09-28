РФ будує нову гілку залізниці на окупованих територіях: як це вплине на перебіг війни

Експерт не сумнівається, що окупанти зможуть побудувати цю залізничну магістраль.

Пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком, яке хочуть побудувати окупанти з Росією, глобально не вплине на перебіг війни.

Таку думку висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський, передає "Еспресо".

Експерт визнав, що російські залізничні війська – це дуже потужна інженерна складова. До повномасштабного вторгнення у них налічувалося 40 тисяч особового складу.

"Вони мають техніку, щоб відносно швидко будувати військово-польові залізниці. Це достатньо кваліфіковані люди, які, на жаль, змогли довести до ладу ті залізниці, які армія РФ спочатку пошкодила на тимчасово окупованих територіях України", – сказав Киричевський.

Фото нібито будівництва цієї гілки залізниці, яке опублікував Петро Андрющенко

Скільки час потрібно РФ, щоб побудувати цей відрізок залізниці

Він не сумнівається, що окупанти зможуть побудувати нову залізничну магістраль дистанцією 50 км і залізничний міст через річку Кальміус.

"Питання – скільки часу їм на це знадобиться? Орієнтовно, може кілька місяців, але хто знає, раптом вони прискоряться", – каже аналітик.

Вплив на перебіг подій на фронті

Експерт запевняє, що поки що нам панікувати зарано.

Киричевський нагадав, що за інформацією від радника мера Маріуполя Петра Андрющенка відомо, що залізниця з Таганрога має бути встик між Маріуполем та Волновахою, тобто про альтернативу Кримському мосту говорити завчасно.

"Якщо брати контекст наступу ЗСУ, то він спрямований на перерізання коридору від окупованого Донбасу на Крим. А найбільш вразлива ділянка цього коридору, зокрема залізничного, як раз йде по магістралі Волноваха, Комиш-Зоря, Пологи й далі на Мелітополь. І наш рух на Токмак спрямований на те, щоб брати під щільніший вогневий контроль цю ділянку по магістралі", – пояснює експерт.

За його словами, росіяни хочуть собі спростити логістику до Маріуполя, але не вирішують питання, як їм зробити дубль по логістиці від Маріуполя, Волновахи й на Мелітополь.

"Таким чином виходить, що окупанти можуть зробити два ізольовані логістичні острови: перший – Крим і Мелітополь, а другий – Таганрог, Маріуполь і Волноваха. Але це все одно не вирішить проблему їхньої логістики, бо ЗСУ зможуть перерізати цей коридор з Донбасу на Крим. Тобто окупанти зможуть створити нам капості та неприємні речі, а десь їх це все рівно не врятує", – підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, що РФ хоче побудувати пряме залізничне сполучення з окупованими Маріуполем, Волновахою та Донецьком і з'єднати їх з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

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