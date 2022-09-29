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РФ цілила по автовокзалу: з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару по Дніпру

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РФ цілила по автовокзалу: з'явилися моторошні фото та відео наслідків ракетного удару по Дніпру

Скриншот із відео "9 Каналу"

На місці прильоту досі шукають дітей під завалами.

У ніч проти 29 вересня Росія вдарила ракетою по житловому району Дніпра. У результаті загинуло троє людей, серед них дитина. Ще п’ятеро - поранені. Цілили окупанти в автовокзал, який розташований поруч.

Фото наслідків атаки показав Телеграм-канал "Дніпро обласний".

На опублікованих кадрах видно, що на місці прильоту утворилася величезна вирва глибиною понад сім метрів, діаметр - близько десяти. Вибуховою хвилею пошкоджено автобуси, розтрощений ринок та кілька кіосків.

Станом на 12:00 рятувальні роботи на місці події тривають. Під завалами шукають двох дітей семи та дев'яти років, які вважаються безвісти зниклими.

Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"
Фото:
Фото: "Дніпро обласний"

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що російські ракети влучили в ринок - "барахолку" біля автовокзалу. Вибух був такої сили, що тіла загиблих дефрагментовані, їх важко ідентифікувати.

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