РФ цинічно бреше про ракетний обстріл Києва: у КМДА відповіли на фейки Москви

РФ цинічно бреше про ракетний обстріл Києва: у КМДА відповіли на фейки Москви

Після ракетного обстрілу Києва 26 червня, коли росіяни вкотре вбили і поранили невинних мирних людей, пропаганда Кремля вкотре одразу почала цинічно брехати про атаку.

Росіяни поширюють фейк про те, що ракетного удару по житловому будинку Києва 26 червня нібито не було. Мовляв, у новинах показують 9-поверхівку, яку було зруйновано під час минулої атаки у квітні.

Про це заявив заступник міського голови Києва Микола Поворозник в ефірі національного телемарафону.

Насправді, з його слів, ракети росіян 26 червня влучили в житловий будинок, який є сусіднім до того, що окупанти атакували у квітні 2022 року. Він запевнив, що це не та ж будівля, оскільки минулого разу, за його словами, вдарили по 25-поверховому житловому будинку.

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"Це не той самий будинок, а поруч. Але це один і той же самий житловий квартал", - пояснив Поворозник.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли ракетами українську столицю. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку під час масштабної повітряної тривоги крилата ракета окупантів летіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. Ракета окупантів летіла із півдня на північ України. Ймовірно, її ціллю був Київ, де від ранку лунали вибухи.

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