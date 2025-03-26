РФ цинічно звинувачує Україну у зриві "енергетичного перемир'я": що каже Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що РФ прагне затягувати війну, продовжувати пропаганду та спроби обманути світ.

Міноборони країни-агресорки РФ цинічно звинуватило у завданні збитків енергетичній інфраструктурі РФ після так званого "енергетичного перемир'я" і зриві російсько-американських домовленостей. Своєю чергою, Генштаб ЗСУ наголошує, що ці заяви не відповідають дійсності.

Про це передає пресслужба Генштабу

Генштаб наголошує, що 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів безпілотниками по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого Криму.

"Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, прездент Зеленський розповів, що на переговорах в Ер-Ріяді сторони домовилися про припинення взаємних атак на енергетичну інфраструктуру.

Україна передала США перелік енергетичних обʼєктів, які мають бути захищені від атак в рамках нової ініціативи.

Кремль також опублікував перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленостями в Саудівській Аравії, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я. Цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, шкіл, лікарень тощо, в переліку немає.

Президент Зеленський своєю чергою прокоментував заяву Кремля, що росіяни почали відлік мораторію на удари від 18 березня.

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