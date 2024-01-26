РФ давно не використовувала "Калібри" для атаки: у ЗСУ пояснили чому

Армія РФ давно не застосовувала крилаті ракети "Калібри" для ударів по Україні. Зокрема, може бути пов’язане зі складністю обслуговування тих агрегатів, з яких випускають ці повітряні цілі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти останнім часом не часто використовують ракети "Калібр".

"Вони дійсно мають складнощі з обслуговуванням тих агрегатів, з яких випускаються "Калібри", і завантаженням самих ракет. Вся ця логістика й інфраструктура зосереджена у Криму, а базуються ракетоносії з метою збереження у Новоросійську. Тому очевидно, що це може бути такою причиною", - сказала Гуменюк.

Втім, ракетоносії перебувають на бойовому чергуванні в морській акваторії. Представниця ЗСУ наголошує, що "Калібри" готові бути застосованими. Коли це станеться, зараз не можна абсолютно точно вирахувати.

"Цілком імовірно, що вони можуть таким чином присипати пильність, нібито вони не будуть використовувати "Калібри", не можуть, не здатні. А в цей час завдати підступного удару. Тому я закликаю не втрачати пильності, аналізувати всю готовність ворога і бути готовими їй протидіяти", - зазначила речниця ОК "Південь".

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли про ракетну небезпеку з Чорного моря станом на ранок 26 січня. Так, російська армія тримає в акваторії на бойовому чергуванні чотири кораблі. Серед них три носії крилатих ракет.

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