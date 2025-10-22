РФ ділить Україну по Дніпру: в чому полягає нова стратегія ударів

Обстріл України / © ТСН

Росія змінила підхід до атак на українську енергосистему. Якщо раніше обстріли були хаотичними, то тепер ворог діє прицільно, намагаючись максимально послабити енергетичну стабільність країни перед зимовим сезоном.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук.

За його словами, Кремль отримав нове завдання — поступово знизити стійкість української енергосистеми, аби створити передумови для дефіциту електроенергії.

Російські війська відмовилися від старої тактики масових обстрілів десятків об’єктів. Тепер вони концентрують зусилля на одній або кількох ключових цілях. У межах однієї серії атак на один об’єкт можуть спрямувати кілька десятків дронів і ракет, щоб повністю його знищити.

Поділ України по Дніпру

Основна увага росіян зосереджена на енерговузлах, які з’єднують енергосистему між лівим і правим берегами Дніпра. Таким чином ворог намагається порушити стабільність розподілу електроенергії та створити регіональний дисбаланс.

«Їхня задача сьогодні — поділити Україну в енергетичному плані на лівий і правий берег. На лівобережжі більша витрата електроенергії, і вони намагаються створити там дефіцит», — зазначив експерт.

Ризики масштабних відключень

Точкові удари РФ зменшують пропускну здатність енергомереж і підвищують ризик пошкодження підстанцій, розташованих поблизу атомних станцій. У разі влучань можливі аварійні ситуації, що можуть спричинити масові відключення світла.

Українські енергетики, своєю чергою, змушені оперативно перерозподіляти навантаження між регіонами, щоб уникнути ланцюгових аварій у мережі.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляє, що Росія продовжує нарощувати удари по Україні, готуючись до зимового сезону. За їхніми даними, у вересні окупанти використали близько 5500 ударних дронів, порівняно з 4100 у серпні, а в жовтні ця цифра вже перевищила 3000.

Аналітики вважають, що пріоритетною ціллю Кремля залишається критична національна інфраструктура, зокрема енергосистема. Для цього ворог застосовує тактику перевантаження ППО, комбінуючи масовані запуски дронів (як 7 вересня — понад 800 повітряних цілей) та новітніх крилатих ракет, як-от AS-23a KODIAK. Цей намір підтверджують і чотири масштабні атаки на об’єкти інфраструктури, здійснені вже у жовтні.