План був на столі у Кремля: Зеленський про причину невдачі контрнаступу

Чи відомо, хто саме "злив" росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

Український план контрнаступу минулого року був відомий у Москві ще до його початку.

Про це на пресконференції 25 лютого заявив президент Володимир Зеленський.

"Наш план контрнаступу минулого року був на столі у Кремлі до початку цього наступу. Тому, чим менше людей знає наші плани, тим швидше буде перемога і неочікуваний результат для Росії на полі бою", - сказав Зеленський.

Чи відомо, хто саме "злив" росіянам план контрнаступу, глава держави не уточнив.

Раніше ТСН.ua, аналізуючи західні медіа, розбирався, чому під час довгоочікуваного контрнаступу не вдалося прорвати лінію оборони РФ на півдні, чи є в цьому винні серед військового керівництва і чого очікувати далі.

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