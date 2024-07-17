​​РФ досягне критичної точки виснаження і може перейти в оборону вже наступного року – The Economist

Довгий час здавалося, що війна на виснаження між Україною та Росією може завершитися лише одним шляхом. Але розхвалений російський наступ на Харків на півночі, який почався в травні, – провалився. Успіхи РФ в інших місцях, особливо на Донбасі, були як стратегічно незначними, так і досягнуті величезною ціною. Питання зараз не в тому, чи зможе Україна продовжувати боротьбу, а в тому, як довго Росія зможе підтримувати поточний темп операцій.

Про це пише The Economist.

У перші два роки повномасштабного вторгнення до України армія Росії втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин. У наступному році росіяни, ймовірно, перейдуть в оборону.

"Росія, здається, може продовжувати знаходити ще 25 000 солдатів щомісяця, щоб підтримувати чисельність на фронті. Також зростає виробництво ракет для ураження української інфраструктури. Але незважаючи на всі розмови про те, що Росія стала воєнною економікою, де близько 8% її ВВП витрачається на військові витрати, вона здатна компенсувати свої приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти та артилерії лише за рахунок вилучення зі сховищ і відновлення запасів, будованих ще за радянських часів", - пише видання.

Зазначається, що Росія розконсервувала радянську зброю, однак близько 70% старих танків залишилися нерухомими, а інші помили і видали за нові. Окрім цього росіяни знімають артилерійські стволи зі старої техніки та встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так триватиме, то 2025 року РФ досягне "критичної точки виснаження".

Про це свідчить і те, що розпочатий Росією контрнаступ на початку травня цього року потрохи "згасає". А ті успіхи, які мала РФ були отримані занадто великою ціною.

Олександр Гольц, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, каже, що Володимир Путін має дякувати радянському Політбюро за величезні запаси зброї, створені під час Холодної війни.

За його словами, радянські керівники знали, що західна військова техніка набагато досконаліша за їхню, тому вони обрали масовість, випустивши тисячі бронетехніки в мирний час на випадок війни. Перед розпадом у Радянського Союзу було стільки ж бронетехніки, скільки у решти світу разом узятих.

Коли вже колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу в грудні 2023 року хвалився, що протягом року було поставлено 1530 танків, він не сказав, що майже 85% з них, – не нові танки, а старі (переважно Т-72, ​​також Т-62 і навіть деякі Т-55, що датувалися одразу після Другої світової війни), які були вилучені зі зберігання.

"Якщо нічого не зміниться, до кінця цього року російські війська, можливо, будуть змушені змінити свою позицію на більш оборонну... Це може стати очевидним вже до кінця літа. Очікується, що зацікавленість Путіна в укладенні тимчасового перемир'я зростатиме", - заявляють аналітики.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що Китай може відіграти важливу роль у процесі припинення війни в Україні.

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