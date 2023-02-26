Чому росіяни не активізувалися 24 лютого на Луганщині: пояснив експерт

Коваленко вказав, що окупантам вже 9 місяців не вдається захопити Бахмут.

Російські окупанти накопичують ударне угруповання в Луганській області, але цей процес відбувається занадто кволо.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко 24 Каналу.

За його даними, зараз фіксується концентрація підрозділів танкової дивізії РФ біля Кремінної. А біля Сватового спостерігається накопичення 5-ї загальної військової армії східного військового округу.

Також окупанти накопичують ресурси й в напрямку Куп'янська.

"Ми бачимо як вони концентрують другу таманську мотострілецьку дивізію. Це фактично накопичення на Луганщині ресурсу, якого достатньо для проведення наступальної операції", – сказав експерт і висловив сумнів в результативності такої операції.

Він вказав, що активізація росіян очікувалась на 24 лютого 2023, але, за його словами, це накопичення відбувається доволі кволо, а тому Росія ніяк не може розпочати свої наступальні дії.

Щодо Донеччини, то, як наголосив Коваленко, повне захоплення області окупантами – нездійсненні плани для росіян. За словами військового оглядача, той, хто це планував - "людина з нераціональною фантазією".

"Вони Бахмут вже 9 місяць не ніяк не можуть окупувати та захопити. Про які адміністративні межі в Донецькій області може мовитися, коли за Бахмутом велика кількість ліній оборони, які ще щільніші аніж до Бахмуту та за саме місто", – підсумував він.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай попередив, що найближчим часом окупанти можуть посилити атаки на Луганщині.

За його даними, у Луганській області найважчим напрямком залишається Кремінський.

На напрямку Кремінної найбільше обстрілів, атак, окупанти намагаються протиснути нашу оборону. Так само неспокійно на Сватівському і Білогорівському напрямках.

Водночас дві доби тому на Кремінському напрямку була потужна спроба наступу, але Сили оборони вистояли і завдали непоправних втрат окупантам - із трьох рот, лише дві повернулись на свої позиції. За даними Гайдая, було близько 70 "двохсотих" і приблизно така ж кількість поранених.

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