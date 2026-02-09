Російські війська отримали термінали супутникового Інтернету / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

На фронті фіксують поставку російським військам терміналів супутникового інтернету.

Про це повідомив радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов

За його словами, у Росії діє кілька провайдерів швидкісного супутникового інтернету, які працюють на базі супутників серій «Ямал» та «Експрес». Саме ці системи, ймовірно, почали активно використовуватися окупаційними військами.

Всі тарілки будуть дивитися на південний схід або на південь / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Експерт окреслив ключові ознаки, за якими можна ідентифікувати такі термінали в зоні бойових дій.

Всі антени даних терміналів виглядають як супутникова тарілка для телебачення / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Зокрема, всі антени цих систем мають вигляд класичної супутникової тарілки для телебачення діаметром від 60 до 120 см. Вони можуть бути як круглої, так і овальної форми.

Ще одна характерна ознака — напрямок встановлення антен. Такі тарілки завжди орієнтовані на південний схід або південь, у межах азимуту 110-180°.

У Росії є кілька провайдерів швидкісного супутникового Інтернету / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Крім того, антени залишаються візуально відкритими: використання захисних чохлів, подібних до тих, що застосовуються у системах Starlink, на цих частотах заважає роботі обладнання.

Надходить інформація про термінову поставку на фронти ворога терміналів супутникового Інтернету / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Також, за інформацією Флеша, термінал може бути встановлений не безпосередньо на передовій, а винесений у глибину фронту. З’єднання з бойовими підрозділами в такому випадку забезпечується за допомогою Wi‑Fi‑мостів.

«Флеш» наголошує, що ці особливості варто враховувати під час виявлення та протидії ворожим засобам зв’язку.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що втрата Starlink зламала тактику армії РФ на фронті. Дійсно, проблеми зі зв’язком після відключення добряче ускладнили управління підрозділами РФ на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.

Адже російські війська масово застосовували Starlink для зв’язку та керування ударними дронами, зокрема й на дешевих моделях.