РФ на тлі величезних втрат в Україні готує мобілізацію: розвідка Британії доповіла, чи допоможе це окупантам

Росія майже напевно зазнала тисячі втрат у війні з Україною.

Російські війська, яких диктатор Путін відправив воювати проти України, майже напевно зазнали тисячі втрат під час невдалого нападу. Через великі втрати Росія мобілізує власних та іноземних найманців, але незрозуміло, як вони інтегруються до армії РФ.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому Міноборони Британії у Twitter.

"Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну. Росія, ймовірно, зараз прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб заповнити ці значні втрати. Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться до російських сухопутних військ в Україні та який це матиме вплив на боєздатність", - йдеться у звіті.

ТСН.ua

Нагадаємо, станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,8 тисячі осіб.

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