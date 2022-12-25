"РФ готова домовлятися з усіма учасниками": Путін знову заговорив про переговори з Україною

Володимир Путін знову заявив, що Росія нібито не відмовляється від переговорів щодо ситуації навколо України.

Президент Росії Володимир Путін знову заявив про мирні переговори з Україною, зокрема очільник Кремля сказав, що Росія нібито готова домовлятися, проте, як завжди, звинуватив Україну у неготовності до процесу перемовин.

Про це Путін сказав в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія-1" в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін".

"Ми готові домовлятися з усіма з учасниками цього процесу про прийнятні якісь розв'язки, але це їхня справа – не ми ж відмовляємося від переговорів, а вони", - заявив диктатор.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто і що має зробити для того, щоб відступити від нинішньої небезпечної межі у протистоянні потенціалів Москви та НАТО, Путін сказав, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси".

Диктатор також заявив про якусь іншу філософію, що нібито "Росія щодо України не могла повестися так само цинічно, як Захід". Очільник Кремля також висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь Батьківщини".

Заяви Росії про мирні переговори з Україною

Володимир Путін 22 грудня висловивився, що Сполучені Штати та Україна "водили за носа" Кремль, обіцяючи мирні домовленості.

Диктатор також заявив, начебто хоче завершення бойових дій. Москва, наголошує він, нібито не відмовляється від мирних переговорів з Україною.

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що Путін має шанс закінчити війну за "м’яким сценарієм", звинувативши в поразці генералів і тим самим врятувавши собі життя.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москва не має наміру сідати за стіл переговорів з Україною. А дії Кремля свідчать про плани агресорки Росії поновити наступ на Україну.

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