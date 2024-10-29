РФ готує чотири роти з хворих на гепатит зеків для відправки на війну до України - ГУР

Внаслідок катастрофічних втрат та побоювань протестів у великих містах, які можуть виникнути через оголошення загальної мобілізації, РФ змушена використовувати всіх хворих ув'язнених для ведення війни.

У Росії вирішили створити штурмові підрозділи з ув'язнених, що мають гепатит «В» і «С», і відправити їх на війну в Україну.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У ГУР розповіли, що для укомплектування підрозділів з ув’язнених, інфікованих гепатитом, у Росії затвердили спеціальний порядок прийому в окупаційну армію. У документі таких осіб позначають як «контингент С».

Повідомляється, що перед відправкою на фронт ув’язненим із гепатитом у колоніях повинні формально робити щеплення проти гепатиту «В» та проводити курс терапії для гепатиту «С». У російських тюрмах і слідчих ізоляторах центрального військового округу близько 10 тисяч засуджених мають гепатит, з яких лише 15% добровільно зголосилися воювати.

Росія формує чотири штурмові роти та дві роти резерву з ув’язнених, хворих на гепатит, у складі мотострілецьких полків 27-ї та 15-ї бригад. Ці підрозділи, названі «В-С» на честь типів гепатиту, планують розміщувати на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. ГУР зазначає, що великі втрати та побоювання протестів у містах змушують кремль мобілізувати навіть хворих ув’язнених для участі у війні.

Нагадаємо, російська армія, ймовірно, накопичила близько 150 ракет різних типів для можливого масованого удару по Україні. Зараз ворог здебільшого використовує для атак дрони "Shahed".

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