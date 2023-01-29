РФ готує кілька етапів наступальних дій в Україні: в ISW назвали напрямки і цілі окупантів

Російські сили намагаються перешкодити Україні відновити ініціативу, можливо, напередодні запланованого "рішучого" наступу Росії на Донбасі. Окупанти хочуть провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких, за їхнім планом, має стати захоплення всього Донбасу.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який опубліковано вранці 29 січня.

В ISW нагадали заяву начальника генштабу РФ Валерія Герасимова, який сказав, що путінські армійці зосереджують основні зусилля на захопленні Донецької області. Американські фахівці вважають, що це ймовірно, призведе до захоплення російськими військами ключових позицій на заході Луганської області та північному сході Донецької області для виходу на адміністративні кордони областей.

Фахівці звернули увагу і на те, що біля Вугледара росіяни відновили наземні атаки. Також ворог проводить невеликі штурми в Запорізькій області та навколо Донецька.

Водночас аналітики пишуть, що основним напрямком поточних зусиль окупантів є Бахмутський район, де росіяни ведуть широкомасштабну наступальну операцію. Натомість оборонну операцію окупанти проводять на лінії Сватове-Кремінна.

"Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, як раніше оцінював ISW, ймовірно мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу Росії на заході Луганської області. Можливо, російські війська намагаються розосередити українське угруповання на лінії Сватове-Кремінна, щоб дати можливість РФ відвоювати Лиман Донецької області", - йдеться у звіті.

Американські аналітики ISW припускають, що російські війська можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для вирішального наступу, проводячи наступ з Лимана в тандемі з наступом на Бахмут або з Бахмута в напрямку Слов’янська, якщо росіянам вдасться захопити Бахмут.

Також читайте Коли станеться новий великий наступ Росії: військовий експерт про плани окупантів

"Скоріше за все, росіяни мають намір провести кілька етапів наступальних дій, кульмінацією яких стане вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Ці етапи, ймовірно, вимагатимуть від шести до 12 місяців російської кампанії, якщо вони взагалі можливі", - мовиться у звіті.

Водночас ISW вважає, що російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції. А на основі аналізу можливостей окупантів фахівці дійшли висновку - "здатність росіян здійснювати широкомасштабні швидкі наступальні дії на кількох напрямках цієї зими та навесні дуже сумнівна".

"Немає жодних доказів із відкритих джерел, які б свідчили про те, що російські сили відновили достатню бойову міць за рахунок своїх втрат на ранніх етапах війни, щоб дозволити російським силам проводити одночасні широкомасштабні наступальні дії в наступні кілька місяців. Від початку 2022 року російські військові не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції загального зброю. Останні успіхи Росії навколо Бахмута базувалися на місяцях атак людської хвилі, щоб забезпечити територію навколо Бахмута грубою силою за величезні людські витрати", - додали фахівці.

Також читайте У ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні: підготовка до контрнаступу

Втім, в ISW попереджають, що російське військове керівництво може планувати нову наступальну операцію на основі помилкових припущень щодо можливостей російської армії.

"Якщо російські сили спробують одночасний механізований наступ протягом наступних двох місяців, вони, швидше за все, завадять українським зусиллям провести контрнаступ у короткостроковій перспективі, але такий російський наступ, ймовірно, передчасно завершиться під час весняного сезону дощів (якщо не раніше), перш ніж досягти значних операційних ефектів", - підсумували в ISW.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи новий можливий наступ РФ, сказав: "Чим буде ворог наступати? Напевно, він спробує наступати тими мобілізованими, яких зараз призвали?". За словами Череватого, російські "мобіки" не є професійними військовими навіть попри те, що вони могли пройти якусь підготовку. Це люди, яких вирвали з мирного життя, наголосив речник Східного угруповання військ.

Як заявляв раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, новий наступ Росії на Україну не буде таким, як у ніч проти 24 лютого 2022 року через брак ресурсів та зміну позиції країни-агресорки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.