РФ готує Крим до оборони: у розвідці розповіли про сили окупантів на півострові

Російське командування вже навіть створило відповідне оборонне угруповання на території Криму.

Російські загарбники готуються до оборони в окупованому Криму і проводять фортифікаційні роботи.

Пр це розповів заступник начальника ГУР Міноборони генерал Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу".

"Кремль готується до оборони. Агресор не просто проводить ці роботи, російське командування вже навіть створило відповідне оборонне угруповання на території Криму", – зазначив він.

Скібіцький уточнив, що не всі ворожі сили, зібрані на окупованому півострові, будуть використовувати під час весняного наступу.

За його словами, до Криму заходять територіальні війська – дивізії і полки, при тому не тільки кримського формування.

Заступник Буданова визнав, що ворожа територіальна оборона Криму почала формуватися раніше, ніж в українських силах.

"Їхню територіальну оборону ми бачили ще під час навчань, починаючи з 2016 року. Кожного разу на стратегічних навчаннях – «Центр», «Запад», «Восток», «Кавказ» – вони відпрацьовують розгортання військ територіальної оборони", – каже Скібіцький

За інформацією ГУР, в окупованому Криму були створені дві ворожі дивізії територіальних військ. Проте їхня підготовка слабка.

"Якщо взяти військовослужбовця запасу, який служив в армії 20-30 років тому, або якщо він служив у радянській армії у стройбаті? Звісно, підготовка таких запасників незадовільна, та й мотивація набагато нижче ніж в підрозділах регулярних збройних сил Росії", – підсумував генерал Вадим Скібіцький.

Коли Україна звільнить Крим

Раніше американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить окупований Крим до кінця літа. Проте для цього потрібно, що Захід дав необхідне озброєння.

На думку військового експерта Владислава Селезньова, ЗСУ можуть звільнити Крим, але для цього потрібні західні танки.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що повернення Криму відбудеться військовим шляхом 2023 року.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що звільнення Криму відбудеться завдяки потужній і далекобійній ракетній та артилерійській зброї.

Натомість голова Об'єднаного комітету начальників штабів США ,генерал Марк Міллі вважає, що звільнення Криму військовим шляхом є малоймовірним і це може статися під час мирних переговорів.

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