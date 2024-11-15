РФ готує масовану атаку: капітан назвав кількість "Калібрів", які загрожують Україні

Російська армія на сьогодні може одночасно запустити по Україні зі своїх кораблів до 90 крилатих ракет "Калібр".

Так ракетний потенціал РФ оцінив капітан першого рангу запасу та ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко у ефірі телеканалу "Київ24".

Риженко висловився про загрозу російської масованої атаки, зокрема з моря.

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"Зараз на кораблях Чорного моря і Каспійської флотилії може бути до 90 ракет "Калібр", які вони можуть фактично одночасно запустити", – сказав капітан.

Він зауважив, що російські підводні човни-носії цих "Калібрів" фактично постійно перебувають у Чорному морі.

"Їхнє перебування в Чорному морі безпечне, вони під водою. І ракети "Калібр" вони запускають з глибини 50 метрів", – додав Риженко.

Так, він нагадав, що під час масованої атаки 26 серпня з кораблів і підводних човнів росіяни випустили 28 "Калібрів".

З практики випливає, що завжди масоване застосування ракет "Калібр" відбувається на тлі запуску ракет з літаків, як-от Ту-95, Ту-22, Ту-160.

"Думаю, що боєзапас цих ракет є на кораблях і в Чорному морі, і в Каспійському, і готується якась масована атака. Я думаю, що її можуть прив’язати до похолодання, щоб уразити об’єкти енергоструктури. До цього треба бути готовими", – попередив ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олексій Гетьман попередив, що росіяни готуються до масованого удару по Україні. Про це свідчать неодноразові вильоти бомбардувальників, які імітували пуски ракет, щоб вирахувати щільність української ППО.

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