РФ готує масовану ракетну атаку по Україні – накопичує Х-101 на аеродромі “Оленья”

У Центрі протидії дезінформації також нагадали, що країна-агресорка Росія постійно намагається звинуватити Україну в усіх воєнних злочинах російської армії, зокрема і в ракетних ударах по дитячих закладах.

Ворог накопичує ракети Х-101 на авіабазі “Оленья”, що може свідчити про підготовку нового ракетного удару по Україні найближчим часом.

Аналітики OSINT-спільноти Tracking заявили про це 19 вересня.

За їхніми даними, вдень 17 вересня на аеродром “Енгельс-2” Саратовської області Росії прилітав уже четвертий за тиждень рейс військово-вантажного літака Іл-76, яким ворог перевозить боєприпаси.

"Це свідчить про накопичення ворогом ракет Х-101 та можливий масований обстріл у найближчому майбутньому. Станом на 19 вересня кількість відомих експертам споряджених Ту-95МС на авіабазі “Оленья” становить чотири борти. Загальна кількість Ту-95МС на аеродромах “Оленья/Енгельс-2″ станом на 19 вересня становить 14 одиниць”, – повідомили аналітики.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України зазначили, що Росія почала поширювати фейки про те, що Україна разом з США нібито готуються “інсценувати ракетний удар по дитячому закладу у Києві”, що теж може свідчити про підготовку РФ до чергового удару по цивільних обʼєктах України. Хоча, можливо, що такі заяви Росія робить, щоб посіяти паніку в українському суспільстві.

“Пропагандистські ресурси РФ активно поширюють заяву служби зовнішньої розвідки країни про те, що Україна нібито “з подавання” США готує “інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території”. Подібні вкиди росіян – це відверта дезінформація, яка не має нічого спільного з реальністю та може свідчити про підготовку ворогом чергових ударів по цивільних об’єктах”, – йдеться у заяві ЦПД.

Нагадаємо, на початку осені ворог завдав масованого удару по Україні. Для підготовки до нової атаки йому потрібно 10 днів. Тож нові удари можуть відбутися зовсім скоро.

Читайте також: