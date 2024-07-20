Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ готує новий наступ: у Третій штурмовій розповіли, де це станеться

РФ готує новий наступ: у Третій штурмовій розповіли, де це станеться

Росіяни стягують резерви та, ймовірно, готують новий наступ

Окупанти стягують резерви на відносно безпечній відстані від лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська, ймовірно, спробують знову піти у наступ на Харківському напрямку фронту.

Про це розповів командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються,  а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як – покаже час", – підкреслив  Волохов. 

За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступ, але це може статися на будь-якій ділянці фронту. 

"Для розуміння, це як гра в шахи. Ворог концентрує десь сили, він іноді може робити так, щоб ввести нас в оману. Наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріш все схоже на те, що ворог шукає слабке місце. Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту, знаю, що в них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції", – розповів військовий. 

За його словами ворог накопичує резерви на певній відстані від лінії зіткнення.

"На другій лінії, навіть краще сказати на третій – десь в тилу. Там, куди ми не можемо дістати дронами і спалити, вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо", – пояснив Волохов.

Він додав, що саме тому Сили оборони повинні бути готовими до активізації ворога та відбиття атаки на всіх ділянках фронту, а також мати власні резерви.

"Ми маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються", – підкреслив військовий. 

Командир "Терри" також розповів, що росіяни активно шукають вразливі місця в українській обороні, але наші захисники "буквально забили їх у землю" – не дають їм розвернутися та постійно знищують особовий склад та техніку окупантів.

Нагадаємо, за словами майора запасу Олексія Гетьмана, певні ознаки свідчать про підготовку російської окупаційної армії розпочати наступ у Сумській області. Раніше схожа активність ворога спостерігалася на Харківському напрямку.

Читайте також:

 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація