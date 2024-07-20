РФ готує новий наступ: у Третій штурмовій розповіли, де це станеться

Російські окупаційні війська, ймовірно, спробують знову піти у наступ на Харківському напрямку фронту.

Про це розповів командир підрозділу "Терра" 3 ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як – покаже час", – підкреслив Волохов.

За його словами, потенційно росіяни можуть ще раз спробувати піти в наступ, але це може статися на будь-якій ділянці фронту.

"Для розуміння, це як гра в шахи. Ворог концентрує десь сили, він іноді може робити так, щоб ввести нас в оману. Наприклад, показувати концентрацію в одному місці, а потім вночі швидко перекинути на інше місце. Тому, скоріш все схоже на те, що ворог шукає слабке місце. Зі спілкування з друзями, які знаходяться на інших ділянках фронту, знаю, що в них теж відбувається постійний тиск на їхні позиції", – розповів військовий.

За його словами ворог накопичує резерви на певній відстані від лінії зіткнення.

"На другій лінії, навіть краще сказати на третій – десь в тилу. Там, куди ми не можемо дістати дронами і спалити, вони накопичуються. Сказати, де це буде реалізовано, неможливо", – пояснив Волохов.

Він додав, що саме тому Сили оборони повинні бути готовими до активізації ворога та відбиття атаки на всіх ділянках фронту, а також мати власні резерви.

"Ми маємо пильно спостерігати за їхніми діями. Коли воно почнеться, то всі про це дізнаються", – підкреслив військовий.

Командир "Терри" також розповів, що росіяни активно шукають вразливі місця в українській обороні, але наші захисники "буквально забили їх у землю" – не дають їм розвернутися та постійно знищують особовий склад та техніку окупантів.

Нагадаємо, за словами майора запасу Олексія Гетьмана, певні ознаки свідчать про підготовку російської окупаційної армії розпочати наступ у Сумській області. Раніше схожа активність ворога спостерігалася на Харківському напрямку.

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