РФ готує порт в окупованому Маріуполі до переправлення краденого українського зерна

Окупанти перетворюють Маріуполь на хаб для викраденого українського збіжжя.

Росія готує порт у тимчасово окупованому Маріуполі до переправи краденого з України зерна. Йдеться про щонайменше 4,8 млн тонн зерна.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що від початку року обсяг перевалки вантажів у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. Загалом вже викрадено і вивезено 84,2 тис. тонн сільгосппродукції.

"Фейкове федеральне агентство морського і річкового транспорту РОА повідомило про плани збільшити потужність порту Маріуполя до 4,8 млн тонн", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окупанти чітко виконують план по путінській "демілітаризації України", вивозячи з окупованих територій насамперед хліб і устаткування розграбованих колись найбільших промислових гігантів Європи на зразок Авдіївського коксохіму чи "Азовсталі" у Маріуполі.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі партизани провели успішну операцію проти російських загарбників, використавши отруєні кавуни. В результаті померли щонайменше 12 ворожих бійців, ще близько 30 "виведені з ладу" і лікуються.

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