РФ готує штурмові загони та перекидає окупантів на Куп'янсько-Лиманський напрямок – Сирський

Окупаційна армія РФ готує штурмові загони та перекидає частини 25-ї армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

За його словами, оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, "вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу".

"На Куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів, щоденно обстрілює наші позиції з артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25 армії, які сформовані та перекинуті з території РФ", - розповів Сирський.

Командувач Сухопутних військ наголосив, що основне завдання – забезпечити надійну оборону, не допустити втрату займаних рубежів та позицій на Куп'янському і Лиманському напрямках, а також успішно просунутись вперед та вийти на визначені рубежі на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Новоселівського Луганської області. Противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах.

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