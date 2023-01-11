РФ готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів - розвідка Британії

Військова розвідка Британії вважає, що Росія готує відчайдушний наступ протягом наступних кількох тижнів.

Про це заявив генерал лорд Річард Даннатт, колишній начальник британського Генштабу, пише британська газета Daily Mail.

Він нагадав, що Москва призвала на військову службу ще від 200 000 до 300 000 росіян. Їм дали мало обладнання й вони недостатньо навчені, але їх кинуть на фронті для чергової атаки.

"Ця велика, але погано організована армія буде кинута в атаку, яку Україна повинна витримати. Щойно російські рядові зрозуміють, що вони не перемагають, їхній моральний дух впаде ще нижче. У цей момент, який я очікую побачити ранньою весною, Зеленський (президент України Володимир Зеленський) має бути в змозі почати рішучий контрнаступ. І якщо Захід не гарантує, що його війська мають необхідну зброю, Україна не зможе завдати цього нокаутуючого удару", - пише колишній начальник британського Генштабу.

Він зауважив, що сподіватися на врегулювання війни шляхом переговорів, зараз чи в майбутньому, нереально, оскільки немає спільної точки для початку переговорів . Рішення має бути ухвалене на полі бою.

"І не можна вважати, що Путін програє війну чи навіть пішов на компроміс. Його єдина надія утримати владу – військова перемога. Для Заходу це немислимо. Поки що Британія надала неоціненну військову допомогу Україні, але не надсилала танки, боячись втягнути нас у відкриту війну з Росією. Час цієї обережності минув: 2023 рік має стати вирішальним", - висловився генерал лорд Річард Даннатт.

На його думку, зараз важливо дати Україні достатньо кількість танків "Челленджер". Він вважає, що треба щонайменше 50 таких танків.

"Дюжина танків — це трохи більше, ніж символічний жест. Я вважаю, що нам потрібно створити принаймні 30, а ймовірно, навіть 50 Challenger II", - заявляє Річард Даннатт.

Він пояснив, що перемога України матиме великі переваги для Британії і Заходу, не лише через припинення російської агресії, але й через зменшення міжнародної напруженості, яка породила енергетичну кризу.

"Якщо російський газ і нафта знову почнуть надходити на Захід за розумними цінами, наш тиск на вартість життя зменшиться. Заради всіх, а найбільше заради невинних родин в Україні, ми маємо зробити все можливе, щоб припинити цю жахливу війну", - підсумував Даннатт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі - це надання Україні всієї необхідної зброї задля перемоги російського агресора.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон попередив, що повномасштабне вторгнення Росії до України може перейти у затяжну війну, але в ній час повністю на боці Києва. Він наголосив на необхідності подальшої широкої підтримки України та тиску на РФ. За його словами, це головний внесок у мир.

Як вважає професор Кшиштоф Женгота з Інституту політичних наук Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, дії путінського оточення свідчать, що війна в Україні буде довгою. І після колосальних втрат, яких зазнала путінська армія в Україні, керівництво РФ шукає способи, як повернути тих, хто втік з РФ, щоб кинути на фронт ще більше "гарматного м'яса".

А от начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

Раніше експерт дав прогноз розвитку війни на 2023 рік.

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