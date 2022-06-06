РФ готується активізувати бойові дії на півдні, а на Донбасі намагається взяти Сєвєродонецьк: вечірнє зведення Генштабу

РФ готується активізувати бойові дії на півдні, а на Донбасі намагається взяти Сєвєродонецьк: вечірнє зведення Генштабу

Триває 103-тя доба героїчного протистояння України проти Росії. Найтяжча ситуація залишається на Донбасі та півдні.

Щодо Волинського та Поліського напрямків, ворог активних дій не здійснював. Обстановка особливих змін не зазнала.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 6 червня.

"На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник утримує окремі підрозділи зі складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Також в Брянській області у безпосередній близькості до державного кордону з нашою державою, розташовуються ворожі артилерійські підрозділи. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова", - йдеться у повідомленні.

Ремонтно-відновлювальні підрозділи ворога ведуть роботи з відновлення зруйнованого залізничного мосту через річку Оскіл в районі залізничної станції Куп’янськ-Вузловий.

На Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород – Куп’янськ. В районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак провів дистанційне мінування ділянок місцевості.

На Слов’янському напрямку веде підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного положення. Для поповнення втрат, яке зазнало угруповання військ, здійснює підготовку особового складу на території російської федерації. Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке. Завдали російським окупантам втрат. Ворог відійшов.

На Донецькому напрямку тривають заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що основні зусилля ворог зосереджує на спробах встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк та блокування наших військ у районі населеного пункту Лисичанськ. Українські воїни зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут – Сіверодонецьк. ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої тривають у східній частині міста. Відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронов.

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На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків. Ворог посилив угруповання військ силами до батальйонної тактичної групи на Запорізькому напрямку.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснює підготовку до активізації бойових дій.

Нагадаємо, у Білорусі знову помітили колону військової техніки: у бік Мінська рухалися десятки танків та БМП.

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