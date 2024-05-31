РФ готується до другого етапу наступу в Харківській області: що дізналися аналітики

У Генштабі та ЗСУ вважають, що у росіян не вистачить сил на новий наступ.

Підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля з відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.

Про це йдеться у звітіт Інституту вивчення війни (ISW)

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і Генштаб України 30 травня повідомили, що російські військові перекидають підрозділи, додаткові полки і бригади з інших ділянок лінії фронту та з полігонів до Стрілеча-Липці (на північ від Харкова) і Вовчанськ (на північний схід від Харкова).

Сирський повідомив, що російські військові не мають достатньо сил на півночі Харківської області, щоб здйснити повномасштабний наступ і прорвати українську оборону.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов також повідомив, що російські війська перекидають резерви на Липцівський і Вовчанський напрямки, щоб залучити і закріпити якомога більше українських сил на півночі Харківської області та зберегти нинішній темп наступальних дій РФ у цьому районі.

Тим часом Синєгубов заявив, що російські війська не зосередили "ударне угруповання" біля Золочівської громади Харківської області (на північний захід від Харкова).

Раніше ЗМІ повідомили, що ситуація у Харківській чи Сумській областях може довести українські війська до межі та дозволити Москві прорватися. Є побоювання, що наступ у регіоні, який став точкою тиску на ЗСУ, є неминучим.