РФ готується до другої хвилі наступу на Харківщині - військовий аналітик

Перша хвиля наступу армії Російської Федерації у Харківській області була зупинена. ЗСУ активно контратакують. Втім, загарбники продовжують посилювати свої позиції й готуються до другої хвилі наступу.

Про це ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик Олексій Гетьман.

З його слів, Москва намагається розширити фронт, щоб відтягнути українські Сили оборони зі сходу.

"Харківський і Сумський напрямки — додаткові ділянки лінії фронту, створені для наближення до міст Харкова і Сум на відстань прицільного пострілу ствольної артилерії. Метою було перетворити ці міста на сіру зону або хоча б тримати їх під артилерійським вогнем", - розповів він.

Гетьман наголосив, що окупанти встановили два плацдарми на передньому краї фронту на відстані 13-15 км, а в глибині - на 3-5 км. Ймовірно, росіяни планують розширити свої позиції. Втім, захопити Харків не вдасться.

"Якщо з’єднати лінії, вийде приблизно 40 кілометрів. Це місце, де може атакувати дивізія, і там є більше, ніж дивізія. Там достатньо сил, які вони підтягують. Є інформація, хоча й непідтверджена, що там використовуються призовники, а не тільки мобілізовані або контрактники. Вони готуються, і, найімовірніше, там почалася або почнеться друга хвиля. Однак вони чудово розуміють, що захопити або оточити міста-мільйонники таким угрупованням неможливо", - заявив Гетьман

Він зауважив, що російські війська почали рух місяць тому, відкриваючи нові фронти. На думку аналітика, це могло бути пов’язано з "чистками" в російському Міноборони.

Нагадаємо, у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні у Харківській та Сумській області. Окрім того, наразі ситуація на Білоруському напрямку повністю контрольована. На території сусідньої республіки не фіксують наявності достатніх сил щоб здійснити напад.

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