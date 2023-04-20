РФ готується до контрнаступу ЗСУ: росіяни будують оборонні споруди на Херсонщині

Російські окупаційні війська очікують наступу ЗСУ на півдні України. Зокрема, на окуповані території Запорізької та Херсонської областей готують оборонні споруди.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ( ISW).

Зазначається, що російські війська збудували кілька ешелонів оборонних споруд на східному (лівому) березі Дніпра в Херсонській області. Вони могли б відбити українські війська в майбутньому контрнаступі, зауважують аналітики, посилаючись на "голову" окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

Тим часом український Генштаб повідомив, що російські війська продовжують вести оборонні дії на Запорізькому та Херсонському напрямках. На супутникових знімках за 18 квітня, видно, що армія РФ продовжують використовувати базу, яку вони побудували наприкінці 2022-го поблизу Генічеської Гірки, що за 180 км на південний схід від міста Херсона на крайньому південному сході Херсонської області на Арабатській косі.

Фото: карта боїв ISW.

Напередодні, 19 квітня, українські війська здійснили обмежені наземні атаки в Запорізькій області. "Російські блогери стверджували, що підрозділи 291-го мотострілецького полку (42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) відбивали українські розвідки в Запоріжжі", йдеться у звіті ISW.

Фото: карта боїв ISW.

Своєю чергою, російські війська вели регулярні обстріли на захід від Гуляйполя в Запорізькій та Херсонській областях.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що 31 березня 2023-го провалилося чергова спроба російського "зимово-весняного" наступу і тепер окупанти майже на всій лінії фронту перейшли до оборони. Загарбники планували вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області.

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