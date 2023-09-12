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РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону: у ЗСУ розкрили план ворога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону: у ЗСУ розкрили план ворога

Ракета у небі / Фото: Associated Press

Росія хоче повторити минулорічний сценарій, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Росія, більше всього, зараз економить ракети, щоб з початком опалювального сезону потужно атакувати енергетичні об'єкти України.

Про це повідомляє керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Цілком імовірно, певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих", - сказала вона.

На думку Гуменюк, нові потужні удари очіуються восени-взимку, щоб спробувати повторити план минулого року, який був не дуже успішним. 

Як повідомляли раніше, в Україні розробили графіки відключення світла. Ознайомитися із інформацією можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Дата публікації
Перегляди
1361
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