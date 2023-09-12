РФ готується до масованих атак з початком опалювального сезону: у ЗСУ розкрили план ворога

Росія, більше всього, зараз економить ракети, щоб з початком опалювального сезону потужно атакувати енергетичні об'єкти України.

Про це повідомляє керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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"Цілком імовірно, певний час ворог буде економити ракети, для того, щоб готуватися до інших заходів та дій більш потужних та масованих", - сказала вона.

На думку Гуменюк, нові потужні удари очіуються восени-взимку, щоб спробувати повторити план минулого року, який був не дуже успішним.

Як повідомляли раніше, в Україні розробили графіки відключення світла. Ознайомитися із інформацією можна за ПОСИЛАННЯМ.

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