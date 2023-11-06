РФ готується до нових масованих обстрілів: у ГУР спрогнозували, коли та чим атакуватимуть окупанти

Наразі росіяни чекають на більше навантаження на нашу енергосистему

Окупанти знову готуються до обстрілів по об'єктах енергосистеми України. Зокрема, вони вичікують зниження температури нижче нуля.

Про це представник ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів у коментарі РБК-Україна.

Він пригадує, що минулого року росіяни розпочали удари по об'єктах енергосистеми 10 жовтня, нібито у відповідь на атаку Сил безпеки України по Кримському мосту. Але насправді Кремль використав це як формальний привід, адже ці атаки готував заздалегідь – лише під тиском розсерджених радикалів вирішив почати їх раніше.

"Фактично 45% ракет, випущених у жовтні-лютому, ворог потратив ще до настання зимових холодів. І це один із ключових факторів, який Москва, вочевидь, буде враховувати цьогоріч. Адже чим нижча температура – тим більше навантаження на енергосистему і тим критичнішими можуть бути її пошкодження", - сказав він.

Коли росіяни планують завдати масованіші удари по Україні

Цього ж року окупанти вочевидь чекають, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно більш сприятливі умови для нанесення ударів.

"А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", – розповів РБК-Україна представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький.

Окупанти експериментують із тактикою

Крім того, з торішнього року армія загарбників винесла ще один урок. Тепер Москва, ймовірно, буде експериментувати зі схемами обстрілів та тактикою.

"Дуже теоретична версія полягає в тому, що Кремль нібито планує завдати один, але надзвичайно масштабний удар з сотень ракет і так – стрімко зруйнувати українську енергетику. Однак виходячи і з технічних причин, і з бойових спроможностей Росії такий сценарій є вкрай малоймовірним", - припускає Скібіцький.

Швидше за все, росіяни не обмежаться однією атакою.

"Щоб досягти каскадного і більш руйнівного ефекту, їм треба одночасно бити по всім критичним точкам енергосистеми. Якісь ракети під час однієї атаки влучать, якісь – будуть збиті і не досягнуть цілі. Далі буде проводитись дорозвідка, оцінка шкоди і планування наступного удару. Саме тому, ймовірно, агресор не обмежиться однією атакою", - кажуть у ГУР.

Важко також спрогнозувати тактику та схему потенційних ударів по енергосистемі.

"Вона може бути різною. Це можуть бути удари із застосуванням виключно ракет різних типів, можуть бути комбіновані удари з використанням і ракет, і безпілотних літальних апаратів. Разом з тим, за оцінкою воєнної розвідки, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулого року", – пояснив представник ГУР.

Проте, Скібіцький відзначає, що ворог буде використовувати більше саме крилатих ракет, а не балістики.

Чи готова Україна до масштабних обстрілів РФ

Нагадаємо, Росія в ніч проти 3 листопада вперше за останній час атакувала Україну великою кількістю дронів-камікадзе. Ймовірно, що ворожі атаки ставатимуть ще масованішими після настання холодів.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що війна Росії проти України переходить до нового етапу - позиційної війни, яка складається зі статичних і виснажливих боїв.

На тлі цього Україна активно нарощує виробництво всіх видів озброєнь, щоб надалі менше залежати від постачання зброї від країн партнерів.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.