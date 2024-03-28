РФ готується до нового наступу і запускає масштабну кампанію з дезінформації — подробиці від РНБО

Російська Федерація готує кампанію з дезінформації українців та дискредитації ЗСУ на тлі спроби нового наступу влітку.

Про це в ефірі проєкту "Тема з Мосейчук" заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Вони намагаються навіювати, що ЗСУ не те, що не здатні дійти до кордонів 1991-го року, а й навіть втримати те, що є", — сказав Коваленко.

За його словами, також росіяни мають на меті поширити дезінформацію про бунти у лавах ЗСУ.

"Вони видумують різні історії про бунти офіцерського складу проти нового головнокомандувача. Там дуже багата плеяда фейків", — розповів він.

За основу кампанії росіяни братимуть певні події на фронті та в тилу ЗСУ: вони "роздуватимуть" справжні масштаби шкоди, що заподіяли.

"Удар КАБом по Харкову — за цим одразу ж "хмара" 350 тисяч, яких не існує, але які підуть на Харків. Удар по Сумщині — за цим друга "хмара", що там є 100 тисяч людей якихось, які зберуться і підуть на Суми", — пояснив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також відверто розповів про ситуацію на фронті та зізнався, що можливий новий наступ Росії. Він сказав, що те, як ЗСУ вдалось зупинити росіян взимку, може цього разу не вдатися.

Читайте також: