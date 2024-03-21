РФ готується до нової великої мобілізації: Бутусов указав, що про це свідчить

На думку Бутусова, заяви Шойгу та "z-пропагандистів" свідчать про те, що у РФ після "виборів" Путіна буде нова потужна хвиля мобілізації.

Путінський режим готується до нової великої хвилі мобілізації в РФ.

Таку думку висловив український журналіст Юрій Бутусов, аналізуючи заяви міністра оборони країни-агресорки Шойгу і "z-воєнкорів".

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"Поки наші народні обранці в 125-й раз приймають або відхиляють 1578-у поправку до Закону про мобілізацію, Z-пропаганда анонсує велику мобілізацію в Росії", – зазначив Бутусов.

Так, Шойгу зокрема, похвалився, що похвалився, що у складі окупаційної армії вже з'явилися додатковий армійський корпус, мотострілецька дивізія, а також "Дніпровська річкова флотилія" і бригада річкових катерів флотилії.

"До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад", – заявив Шойгу.

Крім того Бутусов звернув увагу на заяву так званого "z-воєнкора" Єгора Гузенко, який недавно інсценував замах на себе. Бутусов зауважив, що Гузенко просто "переклав" простити словами заяву Шойгу.

"В армійському корпусі народу – 100 тисяч людей. Їх взяти нема звідки. Мобілізація н**й. Це означає тільки одне. Не треба ні на що надіятися. Пакуйте речі. Готуйтеся. Скоро буде такий п***ець, що ви собі навіть не уявляєте", – сказав "z-воєнкор".

Раніше у ГУР розповіли, що у межах прихованої мобілізації щодня до лав окупаційної армії РФ приходить близько 1000 - 1100 росіян.

Нагадаємо, на думку військових експертів, Путіну необхідно провести чергову хвилю мобілізації, але він зволікав, щоб відбулися вибори.

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