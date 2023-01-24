РФ готується до "рішучих дій": в ISW повідомили терміни нового можливого наступу окупантів

Новий наступ армії Росії-терористки можливий навесні або на початку літа 2023 року, поки ж спроба наступальної операції окупантів у Запорізькій області є провальною.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) від 23 січня.

За оцінками української розвідки, російські війська готуються до наступу навесні або на початку літа 2023 року, що частково підтверджує оцінку ISW щодо готовності військ РФ вдатися до "рішучих дій" у найближчі місяці.

В ISW нагадали заяву представника ГУР Міноборони України Вадима Скібіцького про те, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і те, що розвідка фіксує ознаки перегрупування російських військ в межах підготовки до "великого наступу" у Донецькій та Луганській областях.

Військові експерти інституту, як і українська розвідка, вважають малоймовірним, що окупанти планують повторити новий наступ на північ України з боку Білорусі.

"Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW про наміри РФ у першій половині 2023 року і наголошують на постійній потребі в підтримці західних партнерів, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу у відповідь на російські наступальні плани", – зазначають аналітики.

Прогнози щодо нового можливого наступу РФ

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще торік в грудні попереджав, що російські окупанти можуть піти у новий великий наступ на Україну. Залужний вважає, що це може статися у січні-лютому або навесні. Для цього Путін додатково мобілізовує окупантів.

Голова Європейської ради Шарль Мішель після візиту до Києва 20 січня заявив, що "на Україну чекає масована атака".

"Українська влада має дуже чітке бачення того, що зараз відбуватиметься. На їхню думку, існує серйозний ризик масованої атаки у відповідь з боку Росії в найближчі тижні. Ось чому так важливі сміливі рішення щодо постачання військової техніки", - попередив президент Європейської ради Шарль Мішель.

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Своєю чергою, українська розвідка прогнозує найближчими місяцями активні бої на Донецькому і Луганському напрямках.

Видання The New York Times 23 січня опублікувало статтю, в якій йдеться, що Україна і Росія наближаються до ще жорстокішого й кривавішого етапу війни.

Координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець заявив, що окупанти протягом зими-весни можуть спробувати переломити хід війни і повернути собі стратегічну ініціативу. Є ризик, що ворог завдасть два удари, які сходяться: один у бік Запоріжжя - Дніпра, інший - назустріч, але через Харківську область, Полтаву і Кременчук.

Польський генерал Вальдемар Скшипчак вважає, Росія може напасти на Україну з власної території, а білоруський напрямок буде лише відвертати увагу. На його думку, що РФ може вдарити з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Втім, він переконаний, що Україна вийде з війни переможницею, для Росії ж не може бути жодних поступок - лише її ізоляція на міжнародній арені.

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов також заявив, що попри складність завдань, великою ціною українці звільняють власні території.

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