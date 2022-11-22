РФ готується до терактів на АЕС Білорусі: в ISW оцінили, чи вступить армія Лукашенка у війну після провокацій

Можливі провокації РФ на білоруській АЕС "Островець" навряд чи змінять фактори, стримують готовність диктатора Олександра Лукашенка вступити у війну від імені Росії.

Таку думку висловили американському Інституті з вивчення війни.

В ISW нагадали, що українська розвідка попередила по наміри російських спецслужб здійснити кілька терактів на критично важливу інфраструктуру Білорусі, намагаючись змусити білоруську армію вступити у війну в Україні. ГУР також повідомляв, що російські спецслужби, традиційно, звинувачуватимуть в атаках Україну та країни НАТО, щоб прискорити залучення білоруських військових до війни Росії в Україні.

Також читайте Чи вистачить сил у ЗСУ захистити Київ від повторного наступу Росії з боку Білорусі – відповідь експерта

Раніше ISW оцінювало, що вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через значний внутрішній ризик, який це залучення створить для режиму Лукашенка.

" Потенційні атаки під хибним прапором навряд чи змінять внутрішні фактори, які, як продовжує оцінювати ISW, стримують готовність Лукашенка вступити у війну від імені Росії", - йдеться в повідомленні.

Загроза з боку Білорусі

Білорусь від 24 лютого бере участь у війні проти України. Режим Лукашенка надав Путіну територію Білорусі для армійців, які пішли в наступ на Київ. З території РБ окупаційні війська регулярно запускають по Україні ракети й іранські дрони.

Останнім часом небезпека наступу з території Білорусі зросла. Так, заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов висловив думку, що після втечі з правого берега Херсонщини війська РФ можуть намагатися здійснити повторне вторгнення з Білорусі на території Чернігівської та Сумської областей.

Український дипломат і політик Роман Безсмертний також вважає можливим повторний наступ окупаційної армії з території Білорусі. За його словами, Путін та Лукашенко "отримують задоволення, що суспільство страждає, а тому вони можуть кинути у бій росіян та білорусів". Безсмертний наголосив, що Україна має бути готова, що Путін та Лукашенко кинуть сюди армію.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 21 листопада констатував, що командування РФ розглядає можливість нового наступу із Білорусі на територію України. За його словами, один варіант – на Київ, другий варіант, умовно кажучи, Волинь. Утім, більшість російських мобілізованих, які тренуються у Білорусі, готуються для відправлення на Донбас, а не на північний напрямок.

За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", з Білорусі до окупованих Донецька та Луганська відправили танки й "Урали", зняті зі складів зберігання.

Тим часом у Генштабі ЗСУ попереджають, що у разі повторного наступу з Білорусі почнеться масоване вогневе ураження ворога, який зазнає величезних втрат.

Військові на Рівненщині також прикривають кордон з Білоруссю та готуються до ближнього бою, вони посилюють оборону на білоруському кордоні - облаштували глибокі протитанкові рови і замінували найнеочікуваніші ділянки.

Читайте також: