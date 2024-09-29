РФ готується воювати і в 2026-му, а українці думають на позавчора: Берлінська про армію і фронт

За словами Берлінської, росіяни починають думати не тільки про 2025-й, але й про 2026 рік.

Перенесення війни на територію Росії можливе завдяки не лише сухопутним операція (як у Курській області), але в першу чергу завдяки глибоким ударам дронами і ракетним атакам.

Таку думку висловила ветеранка російсько-української війни, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська у програмі “Рандеву з Яніною Соколовою”.

Також читайте Чи вистачить Україні мільйона дронів: Берлінська здивувала підрахунками

"Ми пройшли величезний шлях від моменту, коли на початок 2022 року у нас майже нічого не було, до моменту, коли ми робимо комбіновані атаки різними типами, і спостерігаємо, як горять нафтові заводи, атакуються аеродромні бази, логістичні пункти. Я неодноразово повторювала, що 80%+ спроможностей Росії до війни має знищуватися на відстані 200-300-500-1000 км, щоб воно не падало вогняним валом на голови наших людей. Машина війни має знищуватися в зародку – на заводах, ремонтних підприємствах, складах, полігонах", – каже фахівчиня.

Берлінська наголошує, що для цього потрібні свої спроможності.

"Я не бачу великих успіхів, в той же час я бачу проблеми, частину яких я озвучую на закритих зустрічах, а частина озвучую публічно. Ми зробили аналітику глибоків ударів. Ці удари мають бути дуже продуманими, бо вони дороговартісні і коштують багато ресурсу.

Є вже більше півтора десятка виробників в Україні, які роблять продукцію різних технічних характеристик. Важливо звернути увагу, що є виробники, які можуть зробити дрони-дальнольоти за невелику ціну. І таких діпстрайків можна робити тисячі", – пояснює вона.

За словами ветеранки, росіяни при плануванні комбінованих атак дуже детально розглядають з експертами кожен об'єкт. Наприклад, якщо це удар по енергооб'єкту, то військових консультують енергетики.

РФ готується воювати і в 2026 році

"Війна – це завжди математика. Не можна взяти 100 дронів і кинути кудись туди. Потрібно дуже якісно прораховувати. Ми ж Росію вчимо. Ми їх прокачуємо. Ми вирощуємо в цій війні одну із найсильніших армій світу. Важливо, щоб це була наша армія. Але паралельно розвивається і армія ворога. Я бачу, як швидко вони рухаються в прогнозуванні, в плануванні. Вони починають думати не тільки на 2025, але й на 2026 рік", – каже Берлінська.

Вона наголошує, що росіяни готові "грати в довгу", тоді як українці системно думають "на позавчора".

"Коли вже фронт кричить про щось, тоді вже вся країна починає бігати і шукати, бо про це не подумали в 2022 році", – додала Марія Берлінська.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський пояснив, що змусить диктатора Путіна закінчити війну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.