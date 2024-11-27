РФ готується до можливого контрнаступу ЗСУ на Кінбурнській косі: що відомо

Російські окупаційні сили зосереджують війська на Кінбурнській косі, аби утримати стратегічну територію та запобігти можливому форсуванню Дніпра з боку українських Сил оборони.

Полковник Владислав Волошин, речник Сил оборони півдня, під час національного телемарафону повідомив про активізацію дій ворога у цьому районі.

"Скоріш за все, за даними нашої розвідки, вони там накопичують сили для того, щоб більше тримати оборону. Вони посилюють фортифікаційні споруди, перекидають туди оборонне озброєння для того, щоб не дати Силам оборони України форсувати Дніпро, висадити десант на Тендрівській і на Кінбурнській косі, особливо на Кінбурнській, і тримати під контролем саме це гирло Дніпра, Дніпровські острови, за які йдуть зараз жорстокі бої", – пояснив полковник.

Також Волошин прокоментував ситуацію біля Антонівського мосту, який сполучає Херсон з лівобережжям Дніпра. За його словами, на цій ділянці росіяни здійснюють спроби форсувати річку малими групами піхоти, але масштабне форсування водної перешкоди наразі не спостерігається.

Кінбурнська коса на карті DeepState

"Вони тренуються... але це форсувальні дії малих груп піхоти, в складі до відділення. До цих тренувань вони також залучають і річкові катери своєї Дніпровської флотилії. Вони намагаються, скажімо так, як на суходолі, в степовій зоні, вони проводять зараз штурмові дії малими групами піхоти, приблизно те ж саме вони хочуть спробують робити і в цій річковій зоні, острівній зоні Дніпра", – каже Волошин.

Нагадаємо, щоб піти у контрнаступ, українській армії потрібно мобілізувати щонайменше 1,8 мільйона людей, вважає військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєн.

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