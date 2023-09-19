РФ хоче використовувати вдосконалені МіГи для запуску "Кинджалів": у ПС відповіли

Очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що для запуску "Кинджалів" МіГ-31І російська армія тепер може застосовувати "вдосконалений" винищувач. Українські Повітряні сили заявили, що треба говорити про кількість ракет, а не про носії.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Слід зауважити, що російська пропаганда писала про головну відмінність МіГ-31І від МіГ-31К. Зазначається, якщо на другому типі літака льотчики повинні вручну вводити необхідні дані до бортової апаратури для запуску "Кинджала", то на першому - бортова апаратура нібито дозволяє "в автоматичному режимі без участі пілота" зробити пуск ракети за заданими параметрами.

За словами Юрія Ігната, останнім часом в Україні не було тривог через зльоти МіГів-31К.

"Літак для будь-якої ракети - це платформа, звичайно, і від літака багато залежить, але ракету програмують на землі. А літак її підіймає і запускає. Варто більше говорити про наявність самих ракет "Кинджал", скільки вони можуть собі дозволити", - наголосив представник Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше Ігнат повідомляв, чому РФ запускає лише по одній ракеті з кожного Ту-95. З його слів, Ту-95 може нести 8 ракет, але цього ніколи не відбувалося.

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