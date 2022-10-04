РФ хоче влаштувати черговий Маріуполь: журналіст показав кадри з прифронтового Бахмута (відео)

У Бахмуті, на околицях якого тривають бої, продовжують жити люди.

Український журналіст Денис Казанський показав, як живе місто Бахмут на Донеччині, яке є майже лінією фронту.

Відео з Бахмута він опублікував у Телеграм.

"Тут весь час розриви, весь час щось прилітає, все розбите. Майже всі будинки – з пошкодженнями, тут дуже небезпечно перебувати", – зазначив журналіст.

За його словами, у місті, на околицях якого тривають бої, якимось дивовижним чином продовжують жити люди.

"Як тут можна жити – мені зовсім незрозуміло. Вулиці практично порожні, але люди трапляються", – каже Казанський.

За приблизними оцінками журналіста, у Бахмуті залишилося близько 10% мешканців.

"Бахмут дуже шкода. На відміну від більшості інших міст Донбасу, які є просто придатками до заводів та шахт, це справді повноцінне місто зі своєю історією, особливою атмосферою та навіть невеликим історичним центром. Наразі його безжально знищує російська армія, яка хоче влаштувати тут черговий Маріуполь", – підсумував він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: