РФ хоче взяти реванш і накопичує резерви для повторного наступу на Авдіївку – офіцер "Легіону Свободи"

Окупаційна армія Росії накопичує сили та засоби у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.

"Окупанти програли битву за Авдіївку 2023 року. Росіяни зазнали величезних втрат у живій силі та техніці. Втім, звичайно ми не збираємось відпочивати й готуємось до нових наступів росіян на Авдіївському напрямку. Оскільки ми чудово розуміємо, що ворог хоче взяти реванш. Вони накопичують сили та резерви для поновлення наступальних дій на Авдіївку", - розповів військовий.

За словами Морозова, окупанти значно послабили свої наступальні дії на Авдіївському напрямку коли вдарили морози й зараз намагаються компенсувати це посиленням ударів керованими авіаційними бомбами. Зокрема, за останні кілька тижнів вони завдали понад 250 ударів такими бомбами.

"Вони програли всі битви за Авдіївку і зараз планують взяти реванш. Вони накопичують досить потужний резерв сил та засобів у тимчасово окупованому Донецьку та Макіївці. Це величезні бригади та підрозділи так званих "Шторм Z", а також потужний бронетанковий кулак. Тому Сили оборони на Авдіївському напрямку напоготові та будуть реагувати на всі дії окупантів. Ми продовжуємо битись за Авдіївку", - наголосив Максим Морозов.

Нагадаємо, росіяни відмовились від "мʼясних штурмів" під Авдіївкою – воїни ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів.

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