РФ хоче захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя до 2026-го: у ГУР прокоментували статтю Bild

Німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела у німецькій розвідці написав, що агресорка Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. У українському ГУР наголошують, що Москва буде намагатися захопити нові території.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк.

Представник розвідки підтвердив наміри окупантів просуватися на фронті далі. Втім, зауважує він, Російська Федерація не має необхідних для цього військових ресурсів.

"Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають", - наголошує Черняк.

Стаття Bild про плани РФ щодо захоплення України

Аналітик німецького видання BILD Юліан Рьопке з посиланням джерела в розвідці опублікував матеріал про те, що РФ планує воювати до 2026 року і хоче захопити Харків і Дніпро. За його даними, Кремль готовий щороку втрачати в Україні до 100 тис. солдатів.

"Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді річка стане новим фронтом", – заявляє джерело журналіста у розвідці.

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