РФ хоче захопити південь України до 9 травня, щоб показати "перемогу" - розслідувач Христо Грозєв

Росія планує захопити південь України, зокрема Одесу, до 9 травня.

Таким чином Путін хоче продемонструвати "перемогу" своїм громадянам, розуміючи, що у разі відсутності "успіхів" на фронті народ почне задавати питання.

Про це заявив журналіст-розслідувач, засновник Ballingcat Христо Грозєв у спільному телемарафоні у неділю, 24 квітня.

"Тут очевидно, що з їхнього боку є паніка. Вони хочуть "продати" будь-яку перемогу до 9 травня. Вони розуміють, що якщо нічого красивого, як повний коридор до Одеси, наприклад, вони не подарують народу, то народ почне ставити запитання", – зазначає Грозєв.

За його словами, якщо тиждень назад російське населення вірило у пропаганду Кремля, то за останні дні все свідчить, що народ не вірить Путіну. Зокрема, про це свідчать найпопулярніші запити російських користувачів в Інтернеті: "що насправді сталося з крейсером "Москва", "куди зник Шойгу", "коли Україна зайде на нашу територію".

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Саме тому журналіст вважає, що Кремль шукатиме будь-яке досягнення, щоб "продати" його до 9 травня як достатню перемогу. Однак якщо йому це не вдасться, Путін піде на терористичні заходи – зокрема хімічну зброю. Проте чи виконає такий наказ військове командування РФ, Грозєв не береться стверджувати.

Раніше розслідувач Христо Грозєв заявив, що українські захисники знищили найбільш важливу частину армії РФ на 90%. Також за даними журналіста-розслідувача, у Росії залишилося лише 30% високоточних ракет порівняно з періодом до 24 лютого.

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