РФ хоче зірвати зернову ініціативу: Зеленський розповів про експорт продовльства

За його словами, із трьох українських портів відправлено на експорт понад 5 мільйонів тонн агропродукції .

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 27 вересня.

За його словами, із трьох українських портів відправлено на експорт понад 5 мільйонів тонн агропродукції .

"232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс", - зазначив глава держави.

Президент закликав мміжнародну спільноту "діяти негайно", щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на Радбезі ООН заявив, що Росія порушує всі правила світу.

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