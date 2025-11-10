РФ готує масовані удари взимку: які міста та регіони будуть у зоні найбільшої небезпеки

Росія масовано битиме по прифронтовій інфраструктурі - Ступак / © ТСН

Російські окупаційні війська протягом майбутнього зимового періоду планують не лише посилювати наступ на фронті, але й концентрувати удари по критичній інфраструктурі України.

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів про це в коментарі виданню «Главред».

Він сказав, які міста та регіони перебувають у зоні найбільшого ризику і як зміниться тактика ворожих обстрілів.

Росія має достатньо ракет і змінить тактику

Іван Ступак відкинув твердження про те, що в Росії закінчуються запаси ракет, посилаючись на дані про інтенсивність обстрілів (лише у жовтні по Україні було випущено 270 ракет). Експерт підкреслив, що удари по енергетичній інфраструктурі України взимку продовжаться.

Водночас, Ступак прогнозує зміну ворожої тактики: від «розпорошених» ударів по всій країні до масованого зосередження атак на конкретних регіонах.

«Якщо в минулі роки Росія завдавала ударів по Україні, як суп солила, тобто всюди потроху… то зараз вона посилено буде виносити все в якихось конкретних регіонах. Якщо прилетить по Дніпру, то масовано, по Запоріжжю — теж масовано,» — пояснив експерт.

Список регіонів у зоні ризику

За словами Ступака, Росія в першу чергу буде цілити по прикордонних та прифронтових регіонах, де інфраструктура є більш вразливою і куди можуть долітати навіть керовані авіабомби (КАБ).

Міста та регіони, які потрапляють у зону особливого ризику — це передусім — прифронтові та прикордонні, а саме Суми, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса, Херсон.

Також у зоні ризику є тилові регіони зі слабшою ППО. За словами Ступака, це Чернігівська область.

Експерт нагадав про можливе збільшення радіусу дії КАБів до 190 км, що, за даними ГУР, істотно розширить зону ураження.

Загроза для Києва та особлива небезпека для тилу

Іван Ступак зазначив, що Київ, безумовно, залишиться об’єктом атак, проте його сильніша система протиповітряної оборони знижує ефективність ударів.

З цієї причини ворог, імовірно, концентруватиме зусилля на регіонах зі слабшим захистом, таких як Чернігівщина. Мета атак — максимально порушити газо-, тепло- та електропостачання, щоб створити серйозні труднощі для конкретного регіону, а не для всієї країни.

Він також додав, що негода (сніг, вітер, дощ) ускладнює дії обох сторін, зокрема, заважає підніматися в повітря ворожим дронам, але не зупиняє ракетні обстріли.

Нагадаємо, 10 листопада в одному з обласних центрів України через обстріл РФ стався блекаут. А саме Харків росіяни залишили без електрики.

