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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
383
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1 хв

РФ готує масштабну кампанію з повного захоплення Донеччини: NYT назвав термін

РФ намагається поєднати військовий тиск з дипломатичними ініціативами, щоб досягти переваги на переговорах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону на фронті

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

У травні 2025 року російські війська розпочали скоординований наступ на Донбасі, одночасно ініціювавши перший від 2022 року дипломатичний діалог із Києвом.

Про це пише The New York Times.

«Попри часткові успіхи та зміну тактики, суттєвого прориву на фронті немає. Армія РФ після зимової паузи модернізувала дрони, посилила координацію та зосередилася на безпілотниках, однак наступ просувається повільно», — зазначають журналісти.

Аналітична платформа Deepstate зафіксувала подвоєння темпів просування РФ у травні — до 9 км² на добу, переважно в Донецькій області. Експерти також попереджають про зростання загроз на півночі, зокрема в Сумській області.

Аналітик Дмитро Кузнець вважає, що Росія прагне не лише воєнних цілей, а й психологічного тиску на українське суспільство та Захід. З його слів, Кремль «повільно, але впевнено» просувається, водночас тестуючи готовність опонентів до поступок.

Експерти видання припускають, що військова ескалація може бути спробою отримати вигідні позиції до майбутніх переговорів.

Раніше повідомлялося, що війська РФ продовжують наступати на Лиманському напрямку. На деяких ділянках ворогу вдалося продавити оборону ЗСУ. Ціль росіян — вийти на околиці Лимана на Донеччині.

ЗМІ також повідомляли, як ЗСУ готуються до літнього наступу РФ. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
383
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