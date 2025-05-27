РФ готує масштабний літній наступ: де окупанти завдадуть основного удару

Росія готує масштабний наступ улітку 2025 року / © Associated Press

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Очікується, що цього літа російська окупаційна армія зробить спробу масштабного наступу на Донеччині, яку вона намагається повністю захопити від початку війни. Попередження про наступ, який, можливо, вже почався, прозвучали на тлі невдач у переговорному процесі за посередництва США.

Про це пише The Washington Post з посиланням на українських та американських аналітиків.

Видання зазначає, що кілька зустрічей у рамках мирних переговорів не дали конкретних результатів, а Росія відкинула всі заклики до негайного припинення вогню. Американські аналітики вважають, що кремлівський диктатор Володимир Путін все ще вірить у «перемогу російської зброї», але санкції та великі втрати на полі бою повільно підривають його воєнну машину. Тому у Росії, можливо, залишився останній шанс на великий наступ — літо 2025 року.

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Висновки аналітиків про те, що Росія хоче захопити якнайбільше територій, ґрунтуються на суперечливих заявах Кремля. З одного боку, росіяни запевняють Захід, що зацікавлені в обговоренні мирного врегулювання, а з іншого — категорично заявляють, що завершення війни можливе лише після «усунення корінних причин конфлікту».

На думку військових експертів, головного удару росіян завдадуть у Донецькій області. Але одночасно з основним наступом слід очікувати менш масштабних атак уздовж кордону Сумщини та Харківщини, мета яких — посилити тиск на українську оборону та розосередити її вздовж дуже довгої лінії фронту.

«План Росії полягає в тому, щоб спробувати скувати українські сили вздовж лінії фронту, у тому числі в Сумській та Харківській областях, оскільки інакше вони віддадуть пріоритет Покровську та Костянтинівці», — вважає Микола Бєлєсков, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України.

За його словами, хоча Костянтинівці поки не загрожує захоплення, місто залишається під загрозою, бо росіяни можуть атакувати її із трьох різних напрямків. Тим часом Росія перевиконує свої плани щодо мобілізації, хоча й не може поки що зібрати достатньо сил для кількох успішних наступів.

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«Я очікую, що вони зосередяться на Донецькій області, все інше буде відволіканням уваги та розпорошенням українських ресурсів», — сказав Бєлесков.

Наразі на кордоні Сумської та Харківської областей зосереджено 125 000 російських солдатів, згідно з даними української військової розвідки. І цього явно недостатньо, щоб захопити два обласні центри. Швидше за все ці війська спробують захопити території вздовж державного кордону. Це узгоджується із російськими заявами про те, що вони хочуть створити «буферну зону» вздовж кордону, щоб убезпечити свої прикордонні території.

Водночас, у розвідці вважають, що якщо окупантам вдасться вклинитися на українську територію на півночі, вони використовуватимуть цю перевагу, щоб тероризувати Суми та Харків.

Нагадаємо, на думку військового експерта, Путін хоче «крити» Суми з артилерії. Мета наступу в Сумській області — якомога ближче підібратися до обласного центру та зрівняти його із землею.

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