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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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РФ готує масштабний наступ на півдні: ISW розкрив, куди окупанти стягують техніку з Маріуполя

Окупанти РФ будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе — Пологи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Фронт в Україні

Фронт в Україні / © ТСН.ua

Російська армія готує новий наступ на півдні України. Окупанти дедалі частіше перекидають інженерну техніку та інше обладнання з окупованого Маріуполя в бік Гуляйполя.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Керівник Українського центру вивчення окупації та колишній чиновник Маріуполя Петро Андрющенко 30 серпня заявив, що окупанти будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе — Пологи. Для цього росіяни використовують значну кількість інженерної та іншої техніки.

За оцінкою Андрющенка, такі дії можуть свідчити про підготовку російських військ до наступальних операцій у найближчому майбутньому.

Окрім того, 29 та 30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпольському напрямку, а також продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області. За даними ISW, противник не просунувся.

Ситуація на фронті — останні новини

Нагадаємо, за інформацією ISW, окупанти наступають одразу на декількох напрямках фронту. Найгарячіше — на Харківщині, поблизу Борової, на Слов’янському та Костянтинівському напрямках і в районі Добропілля. Тим часом, ЗСУ просунулися на Куп’янському та Слов’янському напрямках фронту.

Російський диктатор Путін в 16-те поставив дедлайн щодо захоплення Донбасу. Нова дата до 31 грудня 2026 року, але військове командування просить російське керівництво перенести на 31 березня 2027 року, бо цей термін, вони вважають, є нереалістичним.

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