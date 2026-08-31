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- Війна
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РФ готує масштабний наступ на півдні: ISW розкрив, куди окупанти стягують техніку з Маріуполя
Окупанти РФ будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе — Пологи.
Російська армія готує новий наступ на півдні України. Окупанти дедалі частіше перекидають інженерну техніку та інше обладнання з окупованого Маріуполя в бік Гуляйполя.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Керівник Українського центру вивчення окупації та колишній чиновник Маріуполя Петро Андрющенко 30 серпня заявив, що окупанти будують бетонні укріплення вздовж лінії фронту на напрямку Гуляйполе — Пологи. Для цього росіяни використовують значну кількість інженерної та іншої техніки.
За оцінкою Андрющенка, такі дії можуть свідчити про підготовку російських військ до наступальних операцій у найближчому майбутньому.
Окрім того, 29 та 30 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпольському напрямку, а також продовжували обмежені наступальні операції на заході Запорізької області. За даними ISW, противник не просунувся.
Ситуація на фронті — останні новини
Нагадаємо, за інформацією ISW, окупанти наступають одразу на декількох напрямках фронту. Найгарячіше — на Харківщині, поблизу Борової, на Слов’янському та Костянтинівському напрямках і в районі Добропілля. Тим часом, ЗСУ просунулися на Куп’янському та Слов’янському напрямках фронту.
Російський диктатор Путін в 16-те поставив дедлайн щодо захоплення Донбасу. Нова дата — до 31 грудня 2026 року, але військове командування просить російське керівництво перенести на 31 березня 2027 року, бо цей термін, вони вважають, є нереалістичним.