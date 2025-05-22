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- Війна
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РФ готує наступ на Костянтинівку: ворог прагне перерізати логістику ЗСУ
Експерт Павло Лакійчук прогнозує початок нового етапу — Костянтинівської операції.
Російська наступальна операція тривала постійно.
З певними модифікаціями, росіяни продовжують виконувати свої завдання, зазначив Павло Лакійчук, директор безпекових програм Центру глобалістики в етері «КИЇВ24».
«Головна задача на Покровському напрямку зараз для Росії — це захопити Покровськ, перерізати нашу логістику», — сказав Лакійчук.
Експерт зазначив, що розпочинається етап Констянтинівської операції.
«РФ прагне поставити під загрозу наше групування сил на Торецькому напрямку і на напрямку Часового Яру, ну і розпочати наступ на Констянтинівку», — резюмував Павло Лакійчук.
Чому РФ так прагне захопити Костянтинівку
Костянтинівка — місто у Краматорському районі Донецької області — залізничний і автомобільний вузол, який виконує важливу роль логістичного хабу та укріпрайону для ЗСУ. На початку великої війни місто активно атакувала російська авіації та далекобійні ракети. Втім, з наближенням фронту навесні її околиці опинилися в зоні досяжності FPV-дронів і артилерії росіян.
Влада каже, що 20-30% будинків у Костянтинівці вже зруйновані. Тут досі залишаються до 9 тисяч цивільних. До слова, до війни тут жило близько 70 тис. осіб.
Зазначається, що навесні росіянам вдалося пробити дірку в українській обороні — на південний захід від Костянтинівки поряд з трасою на Покровськ. Тривалий час росіяни не могли зачепитися за цю дорогу, але початку травня їм вдалося перерізати трасу, захопити низку сіл як на південь від неї, так і на північ.
Ситуація ускладнюється тим, що одночасно війська РФ атакують в протилежний бік — в бік Мирноградсько-Покровської агломерації. Це не дає генштабу ЗСУ зосередити додаткові сили на одній ділянці, розпорошуючи їх на декілька напрямків. Щоправда, в українському командуванні вважають, що все ж першочергове завдання Кремля — захоплення саме Костянтинівки.
Нагадаємо, Росія готує 800 тисяч солдатів до нового удару.