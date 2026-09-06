РФ готує нову ракетну загрозу: «Флеш» розкрив плани Росії

Росіяни переходять на реактивні ракети / © Фото з відкритих джерел

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Російська Федерація активно працює над створенням реактивних ракет і планує продовжувати їхнє будівництво наступного року. Ворог не полишає спроб наростити виробництво цього озброєння та активно закладає відповідні потужності на майбутнє.

Про це заявив радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов для каналу «Ми — Україна».

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Реактивні ракети РФ: що про них каже «Флеш»

За словами «Флеша», цього й наступного року росіяни будуватимуть уже не реактивні «Шахеди», а реактивні ракети.

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«Багато хто вже чув з пабліків про „Бандероль“ — це реактивна бюджетна російська ракета. Так само ми фіксуємо, як Росія атакує Київ. Я показував: „Герань-5“ — це також уже реактивна ракета», — пояснює Сергій Бескрестнов.

Росія розуміє, що для реактивних дронів у України вже зовсім скоро будуть перехоплювачі, тож ворог намагається далі створювати нову зброю, на яку ще немає протидії.

«Ми розуміємо це, і будемо намагатися робити реактивні ракети-перехоплювачі українські для протидії цим ракетам», — підсумував «Флеш».

Скільки ще Росія зможе бити по Україні

Нагадаємо, тривалість ворожих атак на Україну першочергово залежить від здатності нашої держави ефективно протидіяти росіянам.

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За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, подальший розвиток подій зумовлений готовністю України знищувати ракети й дрони, а також завдавати ударів по логістиці, місцях виробництва та пускових майданчиках противника.

Представник ГУР наголосив, що цей процес є постійною взаємною боротьбою та вдосконаленням з обох боків.

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